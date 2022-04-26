Геннадий Орлов: «Спартак» и «Рубин» больше всех недовольны арбитрами. На каком они месте?»

высказался о критике представителями «Спартака» в адрес судей .

«Матч «Ростова» со . Мне понравилась команда Карпина. Там футболисты получают раза в два-три меньше, чем в московском клубе. А счет на табло. Здесь стоит говорить о соотношении цены и качества. «Спартак» — это особая тема. Пусть они сами там разбираются, что к чему... Амбиций у них много, а какое место в таблице?

Претензии к судьям? Хм. Вы знаете, больше всех недовольны арбитрами у нас две команды — и «Спартак». Повторю вам свой вопрос. На каком они месте? Ниже , , . Ну о чем тут говорить? Надо самим играть, развиваться, совершенствоваться! А какое качество футбола... Больше тренируйтесь, как говорится.

Не могу сказать, что легионеры красно-белых делают разницу. Вот угадал с бразильцами. Не знаю, как сейчас, но раньше у «Спартака» были примерно такие же финансовые возможности. Но кого москвичи покупали? Приезжали целые партии футболистов, которые ничего не давали. Сколько было промашек? Ну и тренеры меняются каждые полгода... Это тупик!» – сказал футбольный комментатор.