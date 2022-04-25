Почеттино о «ПСЖ»: «3 трофея менее чем за 18 месяцев, несмотря на проблемы, – тоже достижение»

Главный тренер напомнил, что клуб не выигрывал Лигу чемпионов.

«Мы выиграли три трофея менее чем за 18 месяцев (чемпионат, и – прим. Sports.ru), хотя у нас было много проблем. Я думаю, что это тоже достижение.

Действительно, у «ПСЖ», особенно в последние годы, огромные амбиции. Ожидания высоки, цели – самые престижные. Но я помню и о том, что этот клуб еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов.

Я думаю, что выиграть чемпионат Франции в десятый раз – это уже историческое достижение», – отметил аргентинец.