Гендиректор «Динамо» о 99-летии клуба: «Главная цель – лидерство в отечественном футболе на постоянной основе»

Генеральный директор поздравил болельщиков с 99-летием клуба.

«Дорогие динамовцы! День рождения нашего клуба мы отмечаем в разгар решающих матчей в чемпионате и Кубке России. Лучший подарок для любого болельщика – это победы на футбольном поле.

И мы будем стремиться к тому, чтобы продолжить на этой праздничной неделе серию успешных матчей, которые позволят нам бороться за высокие места и титулы.

«Динамо» во все времена, а это уже почти вековая история, получало от своих поклонников горячую поддержку. Вера в команду всегда была и остается тверда.

Поздравляя сегодня всех наших болельщиков с 99-летием, хочу от лица клуба еще раз поблагодарить вас за преданность и заверить, что мы, со своей стороны, приложим максимум усилий для достижения главной цели – привести «Динамо» к лидерству в отечественном футболе на постоянной основе.

Несмотря на все сложности, уверен, что вместе мы достойно пройдем этот путь и не раз отметим большие динамовские победы.

С праздником! Одна жизнь – одна Команда!» – говорится в сообщении Павла Пивоварова.