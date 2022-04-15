«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей РПЛ, ничья – с «Ростовом»

«Динамо» выиграло четыре из пяти последних матчей чемпионата России.
В 25-м туре РПЛ команда Сандро Шварца одержала на своем поле победу над «Ахматом» (2:0).
У бело-голубых три победы подряд, а в пяти последних матчах клуб четыре раза победил и один раз сыграл вничью.
Всего же в весенней части сезона «Динамо» выиграло пять матчей из семи, один раз сыграло вничью и один раз проиграло.
«Динамо», набрав 52 балла, догнало «Зенит», но уступает лидеру Премьер-лиги, у которого матч в запасе, по личным встречам.