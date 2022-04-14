Модрич и Цимикас – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны четыре претендента на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль в игре с «Баварией» (1:1) совершил 8 отборов мяча, точность передач – 83%.
Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас сделал две голевые передачи и 9 отборов в матче с «Бенфикой» (3:3).
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз в игре с «Атлетико» (0:0) совершил 5 отборов, точность передач – 96%.
Хавбек «Реала» Лука Модрич в матче с «Челси» (2:3) сделал голевой пас, преодолел дистанцию в 13,72 км, точность передач – 90%.
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