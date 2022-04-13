Клопп о нападающем «Бенфики» Нуньесе: «Очень красивый парень и достойный игрок. Его ждет большая карьера, если он будет здоров»

охарактеризовал нападающего «Бенфики» .

«Очень красивый парень, да? А также достойный игрок. Я могу сказать о нем только очень, очень хорошее.

Конечно, я и раньше знал [что он хороший игрок], но он сыграл практически прямо передо мной, вступая в жесткие единоборства с Конате.

Он физически силен, быстр, был спокоен, когда завершал атаку. Как я всегда говорю в таких ситуациях, если он будет здоров, то впереди его ждет большая карьера», – сказал главный тренер .