«Ростов» – тренерская команда. Возвращение Карпина вдохновило игроков». Кафанов о 3 победах за 5 игр

отметил, что возвращение в «Ростов» повлияло на команду.

«Ростов» за 5 последних игр одержал 3 победы (над «Рубином», «Крыльями Советов» и «Локомотивом»), а также сыграл вничью с «Динамо» в Москве. Единственное поражение случилось в матче с «Нижним Новгородом».

«Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональный толчком.

В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны.

Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что «Ростов» – это тренерская команда», – сказал тренер вратарей о главном тренере клуба.

«Ростов» выиграл 3 из 5 матчей после возвращения Карпина и сыграл вничью с «Динамо» в гостях