Колосков ответил Фетисову: «Футбол – спорт номер один. На большие матчи РПЛ ходят 20-50 тысяч зрителей – в хоккее такого нет»

не считает, что хоккей в России популярнее футбола.

Такое мнение ранее высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Во-первых, надо надо посмотреть статистику, а она явно за футболом. Нет ни одного хоккейного стадиона, который может вместить более 50 тысяч зрителей, а на большие матчи российской Премьер-лиги ходят от 20 до 50 тысяч зрителей. Такой аудитории в хоккее нет.

Во-вторых, популярность самого вида спорта. Чтобы играть хоккей, нужен лед круглый год. У нас не всем желающим могут обеспечить возможность играть в хоккей. А в футбол играют в институтах, в общеобразовательных школах, в колледжах, на первенство города, района и области.

Спорт номер один для меня, конечно же, футбол», – сказал почетный президент .

Вячеслав Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд, наши сборные достигали великих побед»