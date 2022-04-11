Шалимов о 0:1 с «Крыльями»: «Не все в «Урале» осознают, что такое «биться за выживание»

Главный тренер подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (0:1).

– опасны быстрыми атаками, то есть нельзя терять мячи в центре поля, на своей половине ошибаться. Игра получилась неважная с нашей стороны, но я думаю, что все-таки у нас проблемы были еще до игры.

Мы находимся в ситуации, в которой мало кто из игроков был. Нам немного игр до конца сезона остается, мы находимся внизу, поэтому надо биться, сражаться и грызть. То есть до игры мы что-то делаем не так. С этим надо разбираться всем — и тренерскому штабу, и игрокам. Потому что здесь другой настрой, другой подход.

Мы очень нестабильны, так как после хорошей игры с ЦСКА мы выдаем такую. А неважная игра — это следствие. Должен быть правильный настрой на те игры, где мы должны были брать очки. То есть это две домашние игры – с «Химками» и сегодняшняя с «Крыльями».

Я думаю, что проблема — настрой. До игры надо всем осознать, где мы находимся и понять, что такое «выгрызать очки» и «биться за выживание». Не все пока это осознают, а игр осталось совсем немного, поэтому надо все это приводить в порядок.

Болельщики нас поддерживали, народу было много сегодня, и мы слышали их даже, когда пропустили гол. Надо извиниться перед ними за такой результат, за такую, можно сказать, безвольную игру. С нашей стороны большое спасибо им, мы будем дальше биться.

– Можете кого-нибудь упрекнуть из своих футболистов, что не проявили полностью бойцовские качества?

– Повторюсь, нам надо готовиться по–другому, и я туда всех вношу: и тех игроков, кто в стартовом составе выходит, и тех, кто на замену, и тренерский штаб. Все вместе мы должны по–другому готовиться, мы должны понять вообще, чем мы рискуем, и где мы находимся.

Мне кажется, что некоторые не понимают, что вообще происходит, и какой риск висит над командой. Вот это мы не понимаем, но, надеюсь, поймем. Даже при плохой игре мы не можем проигрывать дома ни «Химкам», ни «Крыльям». По крайней мере надо отбиться, отсражаться, чтобы набрать хотя бы одно очко, которые для нас на вес золота. В первую очередь, конечно, надо на нас смотреть — на тренерский штаб. А потом уже на игроков.

– Ноль ударов в створ ворот — это шоковая цифра?

– Это шоковая цифра. Мы не можем распорядиться мячом, чтоб создать момент и завершить его. То есть неверные моменты, где-то брак. Но это все идет от настроя еще до игры. Мы идем на битву за выживание в Премьер-лиге, и это недопонимают до конца. Мы проигрываем до игры, и вот над этим надо работать.

Хотя ты смотришь, как тренируются, как обстановка в команде – ничего не предвещает беды. И тут нам бьют по башке уже который раз после перерыва, – сказал Шалимов.

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