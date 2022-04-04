Индзаги про 1:0: «Ювентус» не доставил много проблем. «Интер» сделал важный шаг вперед»

Главный тренер «Интера» подвел итоги матча Серии А с (1:0).

«Мы сделали важный шаг вперед, ведь мы преследуем «Милан» и «Наполи». В последнее время мы теряли очки, но постараемся наверстать упущенное в оставшихся 8 матчах.

Сегодня соперник не доставил нам много проблем. В первом тайме «Юве» попал в перекладину после фола на Хандановиче, затем мяч после прохода Закарии угодил в штангу, а так, мои ребята редко позволяли создавать опасность у наших ворот.

В последнее время у нас отсутствовали важные игроки – такие темы обсуждают применительно к другим клубам, но когда речь идет о нас, то ограничиваются разговорами о тактике.

Я помню, о чем говорила публика в начале сезона. Также я помню, что не выигрывал у «Юве» в гостях 11 лет. Тем не менее сегодняшняя победа – это лишь промежуточный шаг. И я отлично помню, о чем люди говорили не так давно», – сказал Индзаги.

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