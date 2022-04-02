Стукалов о 2:1 с «Крыльями»: «Игра на 3 исхода. У ворот «Уфы» не было 100%-ных моментов кроме гола»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:1) в .

– – очень хорошая команда: сильны в индивидуальных действиях, любят пространство, ситуации один в один и быстрые атаки. Наша задача была минимизировать как раз эти ситуации. Тот гол, который забил центральный полузащитник, как раз пришел из глубины.

В принципе, у наших ворот больше не было стопроцентных моментов. Мы старались сыграть на ноль и понимали, что наше преимущество будет на стандартных положениях – наша команда габаритнее. Кстати, первый гол забили со стандарта.

Плюс в переходных фазах, когда соперник глубоко заходит, нам нужно было быстро развивать атаки. Второй мяч как раз таким и получился: мы выскочили в быструю атаку, развернули игру и сделали доставку. Там у нас было три человека: такое было задание.

– Удобно ли вам играть против команд такого стиля?

– Нет, просто мы хорошо друг друга знаем. Витальевич (Осинькин – прим. Sports.ru) меня знает, а я знаю его.

Сегодня была игра на три исхода. Если вспомнить прошлый год, в ФНЛ дома выиграли, а в Самаре – уступили. В сегодняшнем матче все решили нюансы, – сказал Стукалов.