Задержанный игрок «Амкала» Маврин: «Буду подавать в суд за превышение должностных обязанностей и причинение физического вреда»

Футболист «Амкала» Василий Маврин рассказал о своем задержании полицией.

Инцидент произошел сегодня после товарищеской игры в Новосибирске с местным одноименным клубом.

«Еду в автозаке в какой-то распределитель. Потом будет суд! Капитан не стал входить в положение.

Накатал на меня мелкое хулиганство за мат, с учетом того, что он меня когда крутил (и пнул ногой), мне так показалось, сам матерился!

В итоге 4 часа составления протоколов – не им, а его подчиненными – привели к тому, что я буду подавать на него в суд! За превышение должностных обязанностей, а так же причинение физического и психологического вреда! Благо, видеоматериалы имеются!

Идем до конца за правдой! Ведь в ней же сила?

Буду не на связи, не знаю сколько! Спасибо за помощь и обратную связь.

Хайпить на этом и делать из этого контент, естественно, не собирался! Но раз так со мной, тогда будет по-другому», – написал игрок в своем телеграм-канале.

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