Еще 3 женщины обвинили Гранта в сексуальных домогательствах. Одна рассказала, что экс-тренер «Челси» прижал ее к пенису

Еще три женщины обвинили бывшего тренера «Челси» в сексуальных домогательствах.

Обвинения прозвучали в эфире израильского телеканала Channel 12.

Одна из них утверждает, что тренер отвез ее на машине в гараж и спросил, на что она готова пойти за деньги. Она отказалась от интимной близости, после чего Грант якобы заявил, что «пойдет на компромисс и согласится на оральный секс».

Женщина сообщила, что Грант совершил действия сексуального характера. «Дошло до того, что я просто смотрела на потолок машины – мне хотелось смотреть куда угодно, пока все не закончится», – заявила женщина.

Другая женщина, которой на момент инцидента было 18 лет, сообщила, что Грант установил с ней отношения и отправлял ей сообщения и фотографии. Когда она попросила его остановиться, он ответил, что «прислал их по ошибке».

Впоследствии он назначил ей встречу на автозаправке и стал приставать, грубо хватать. «Я оттолкнула его как могла, открыла дверь и побежала. Заперлась в машине и увидела, как он просто уехал», – сообщила девушка.

Еще одна женщина рассказала, что, когда служила в армии, Грант пообещал ей работу и пригласил к себе в квартиру. Он привел ее в спальню и прижал ее голову к своему пенису, после чего заплатил ей 1000 шекелей (310 долларов) за секс.

Авраам Грант в Англии тренировал «Челси», «Портсмут» и «Вест Хэм». Он также был тренером сборной Израиля и израильских клубов.

Несколько женщин обвинили экс-тренера «Челси» Гранта в сексуальных домогательствах