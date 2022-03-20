Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц вернулся в Россию.

«Да, вчера я прилетел в Москву. Все хорошо, работаю», – сказал Хачатурянц.

9 марта, стало известно, что 53-летний менеджер находится не на территории России. Утверждалось, что он был в Лондоне. Глава лиги сообщил, что уехал из Москвы «по личным обстоятельствам» и находился не в Англии.

Хачатурянц стал президентом РПЛ в ноябре 2021 года.

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