«Интер» отстает от «Милана» на 6 очков при игре в запасе, от «Наполи» – на 3

увеличил отрыв от действующего чемпиона Италии после матчей 30-го тура Серии А.

Команда Стефано Пиоли обыграла «Кальяри» (1:0), в то время как сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).

У «россонери» на данный момент 66 очков и первое место в таблице чемпионата, у «нерадзурри» – третья строчка и 60 баллов при игре в запасе.

Второе место с 63 очками занимает , победивший «Удинезе» (2:1).

В следующем туре «Интер» в гостях встретится с «Ювентусом», «Милан» примет «Болонью», а неаполитанцы будут противостоять «Аталанте» на выезде. Матчи пройдут 3 апреля.