У Малкома 6+6 в 17 матчах РПЛ. Он второй по «гол+пас» в «Зените» и 4-й в РПЛ

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Малком Себастьян Шиманьски Гамид Агаларов Футбол

Малком набрал 12 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.

Полузащитник «Зенита» сделал дубль в матче против тульского «Арсенала» (2:0, второй тайм). Эти голы стали для бразильца пятым и шестым в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. Также на его счету 6 результативных передач.

Малком занимает 4-е место в РПЛ по количеству результативных действий. Его опережают одноклубник Артем Дзюба (10+6), полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски (6+8) и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (13+0).

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

 

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