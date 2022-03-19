У Малкома 6+6 в 17 матчах РПЛ. Он второй по «гол+пас» в «Зените» и 4-й в РПЛ

Малком набрал 12 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне .

Полузащитник сделал дубль в матче против тульского (2:0, второй тайм). Эти голы стали для бразильца пятым и шестым в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. Также на его счету 6 результативных передач.

занимает 4-е место в РПЛ по количеству результативных действий. Его опережают одноклубник (10+6), полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски (6+8) и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (13+0).

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.