Данило о 0:3 с «Вильярреалом»: «Юве» надо прибавлять в результативности, когда доминируем на поле»

Данило высказался о вылете «Ювентуса» из чемпионов.

Защитник поделился мнением после ответного матча 1/8 финала с (0:3, первая игра – 1:1).

«Тяжело что-либо говорить после 0:3. Думаю, нам надо прибавлять в результативности, когда доминируем на поле как сегодня.

После первого гола мы допустили еще одну ошибку. И все равно у нас оставалось время на то, чтобы попытаться сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Однако мы все убежали в атаку, и нас за это наказали.

Необходимо извиниться перед нашими болельщиками и продолжить упорно трудиться», – сказал .

«Юве» снова провалился в ЛЧ – 3 года не могут пройти 1/8. Это очень больно