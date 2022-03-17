Куадрадо о 0:3 с «Вильярреалом»: «Не думаю, что этому есть объяснение, иногда футбол таков. Мы пытались делать то, что просил тренер»

высказался о поражении от «Вильярреала» в 1/8 финала чемпионов.

«Не думаю, что этому есть объяснение, иногда футбол таков. Мы хорошо провели первый тайм, но не использовали свои моменты, и это повлияло на нас. После перерыва мы старались больше двигать мяч, чтобы создавать пространство, но «Вильярреал» хорошо оборонялся и с радостью ждал контратаки.

Это футбол, теперь мы должны бороться до конца, чтобы преуспеть в Серии А. Мы пытались делать то, что просил тренер, больше перемещать мяч, чтобы создавать пространство, но «Вильярреал» был хорошо организован в обороне, единственным способом доставить мяч в штрафную были кроссы.

На этой стадии всегда сложно. Я думаю, мы просто должны продолжать [выполнять свою работу], и надеюсь, что в следующем сезоне пройдем дальше.

Расстраиваться естественно, но у нас все еще есть задачи в Серии А и Кубке Италии. Мы должны быстро перевернуть страницу и постараться выложиться на 100 процентов в оставшихся матчах», – сказал защитник «Ювентуса».