Титульный спонсор «Челси» хочет, чтобы его логотип убрали с формы как можно скорее. Вероятно, клуб его заклеит

Компания Three хочет, чтобы «Челси» убрал ее логотип с формы.

Титульный спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом из-за санкций, наложенных на . Несмотря на это, против «Норвича» и «Ньюкасла» лондонцы играли в форме с логотипом телекоммуникационной компании.

Three настаивает на том, чтобы «Челси» как можно скорее убрал логотип с формы. Однако лондонцы не могут этого сделать, так как для этого нужно выпускать новую форму, а правительство Великобритании наложило на клуб санкции, которые не позволяют идти на такие расходы.

Вероятно, «Челси» заклеит логотип компании Three.

«Из обсуждений с «Челси» мы поняли, что есть проблемы с тем, чтобы убрать логотипа компании с футболок. Это связано с ограничениями, наложенными на клуб выданной лицензией.

Мы попросили «Челси» решить этот вопрос как можно скорее», – сказал представитель Three.

Отмечается, что упоминание компании уже отсутствует на всех интернет-ресурсах .