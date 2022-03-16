Владельцы бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» и миллиардер Кен Гриффин готовят совместное предложение о покупке «Челси»

Еще один потенциальный покупатель «Челси» готовит предложение о приобретении клуба.

Купить лондонскую команду у Романа Абрамовича хочет инвестиционная группа, которую сформировали владельцы бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» семья Риккеттс и американский миллиардер, создатель инвестиционного фонда Citadel Кен Гриффин.

Ожидается, что их совместное предложение будет сделано в ближайшее время.

Абрамович 2 марта объявил о предстоящей продаже «Челси». По последним данным, на покупку клуба есть около 200 претендентов.

Новая реальность «Челси»: ждут покупателей до пятницы, в Кубке светит 10-часовой выезд на автобусе (еще просили сыграть там без зрителей)