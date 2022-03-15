«Бавария» хочет продлить контракт Левандовского, но не сможет платить ему больше 25 млн евро в год. Роберт раздражен, что переговоры не начались

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Будущее Роберта Левандовского в «Баварии» остается неясным.

Мюнхенский клуб по-прежнему не начал переговоров с форвардом о продлении контракта. Поляк раздражен тем, что «Бавария» не начинает переговоры, сообщает Sport1.

В «Баварии» намерены обсудить этот вопрос «в подходящее время». Клуб планирует игнорировать давление со стороны.

В то же время чемпион Германии не хочет терять Левандовского, поэтому обсуждение контракта должно начаться в ближайшие недели.

Сейчас Роберт получает в «Баварии» от 23 до 25 млн евро до уплаты налогов (сумма меняется в зависимости от бонусов). «Бавария» не сможет значительно повысить зарплату игроку, так как установила потолок зарплат в команде – не более 25 млн евро в год.

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