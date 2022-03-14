Чистяков после 1:1 с «Крыльями»: «Хотелось бы, чтобы «Зенит» был злее и играл агрессивнее»

оценил ничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Защитник «Зенита» высказался после 21-го матча .

— Самый главный вопрос — как самочувствие?

— У меня получился небольшой стык в первом тайме, игрок соперника попал мне в бедро, я почувствовал боль. Доиграл первый тайм, разбегался, но во втором тайме понял, что нога болит и я не могу бежать в полную силу.

При этом у соперника впереди быстрые игроки, много контратак, и я подумал, что в каком-то эпизоде могу не добежать из-за боли, а это будет большим минусом для команды. Пришлось попросить замену, потому что не мог работать в полную силу.

— Драматичная развязка: «Зениту» не удалось увезти из Самары три очка.

— Впечатления не очень положительные: мы команда, которая играет только на победу, боремся за чемпионство и приехали сюда только побеждать. Победу мы не забрали, поэтому эмоции не самые положительные.

Игра была тяжелой, мы долго не могли вскрыть соперника, забили хороший гол, но, к сожалению, не дотерпели. У нас еще все впереди, много игр, будем играть на победу и стараться оторваться от соперника.

— Будет ли команда сейчас злее перед матчем с «Арсеналом»?

— Хотелось бы, чтобы мы были злее и в следующем матче играли гораздо агрессивнее, создавали больше моментов и реализовали их, – сказал Чистяков.

«Зенит» подпускает «Динамо» и ЦСКА. Спасибо огненной концовке матча с «Крыльями»