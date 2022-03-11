Nike не намерен прекращать сотрудничество с «Челси»

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Nike не планирует прекращать сотрудничество с «Челси».

Сегодня появилась информация, что американская компания, являющаяся техническим спонсором лондонского клуба, думает об отказе от сделки.

Однако, как сообщает The Athletic, таких планов у Nike нет. Компания намерена продолжить сотрудничество с клубом в рамках контракта.

В 2016 году «Челси» и Nike подписали 15-летнее соглашение о сотрудничестве на 900 млн фунтов. Если экипировщик откажется работать с «Челси», то клуб недополучит 540 млн фунтов.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

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