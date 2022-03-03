Руслан Литвинов: «Не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы»

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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об исключении клуба из Лиги Европы.

В 1/8 финала турнира красно-белые должны были сыграть с «РБ Лейпциг».

«Есть ли ощущение, что зря играли с «Наполи» и «Лестером» из-за исключения? Это войдет в историю.

Легионеры массово уезжают? Не знаю, не могу комментировать.

Пока никак не реагирую на перемены. Футболисты должны играть в футбол. Это не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы», – сказал Литвинов.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция

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