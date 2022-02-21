«Тоттенхэм» пока не будет предлагать Кейну новый контракт. Клуб хочет, чтобы Харри сам инициировал переговоры

не намерен предлагать форварду новый контракт в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, летом «шпоры» пытались заключить с нападающим новое соглашение, но он отказался на фоне возможности перейти в «Манчестер Сити».

Сейчас англичанин собирается посмотреть, как будет прогрессировать команда, и лишь затем примет решение о своем будущем. «Тоттенхэм» же хочет, чтобы инициатива в части продления контракта исходила от футболиста, поэтому делать первый шаг пока не станет.

Текущий договор рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 7 голов в 22 играх . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.