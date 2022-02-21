Агент Гбамена подтвердил переход в ЦСКА: «Сделка закрыта. Официально объявят через пару часов»

Агент полузащитника «Эвертона» подтвердил переход в ЦСКА.

Опорный хавбек станет игроком ЦСКА в ближайшее время, сообщил агент игрока Бернард Коллиньон.

«Сделка закрыта. Все будет официально объявлено через пару часов», – сказал агент.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился об аренде Гбамена, а большую часть зарплаты покроют «Эвертон» и сам футболист.

В этом сезоне 26-летний ивуариец принял участие в 5 матчах «Эвертона» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

ЦСКА берет опорника «Эвертона», но есть проблема. Уже три года он лечится, а не играет