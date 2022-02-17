Серебро биатлонисток, Россия против Швеции в хоккейном полуфинале, победа «Ливерпуля» и спасение «Баварии», бронза в лыжах и акробатике, новый лимит в РПЛ, допинг украинской лыжницы и другие новости

1. Сборная России по биатлону выиграла серебро в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине. За команду выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Миронова при этом зашла на штрафной круг на третьем этапе, лидируя с 30-секундым преимуществом.

2. Хоккейная сборная России победила Данию (3:1) в 1/4 финала Олимпиады, забили Шипачев, Нестеров и Войнов. В полуфинале российская команда встретится со Швецией, которая обыграла Канаду. Канадцы впервые за 16 лет останутся без олимпийских медалей. Сборная США 2-й раз подряд вылетела с Олимпиады в 1/4 финала, проиграв по буллитам словакам. Во втором полуфинале Словакия встретится с Финляндией.

3. В Лиге чемпионов голы Фирмино и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Интером» (2:0) в Милане (интересно, что команда Юргена Клоппа забила 2 гола после 2 ударов в створ), «Бавария» благодаря мячу Комана на 90-й спасла матч с «Зальцбургом» (1:1).

4. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли бронзу в командном спринте на Олимпиаде, победила Германия. В мужском командном спринте у России также бронзовые награды – их завоевали Александр Большунов и Александр Терентьев (Терентьев упал в полуфинале). Большунов не вышел к Терентьеву после финиша, но позже объяснил, в чем было дело.

Таким образом, сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде, заработав 9 наград.

5. Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль в акробатике на Олимпиаде. Буров и украинец Абраменко поздравили друг друга и обнялись после соревнований.

6. РФС и Минспорта согласовали новый лимит: максимум 8 иностранцев на поле, не более 13 в заявке и «налог на легионеров». Он вступит вступит в силу со следующего сезона – после одобрения исполкомом РФС.

7. «Зенит» арендовал защитник Нуралы Алипа у «Кайрата» с правом выкупа. Кроме того, питерцы готовы продлить контракт с Артемом Дзюбой, но решение примет тренер Сергей Семак. Сообщается, что клуб рассчитывает на игрока, переговоры пройдут летом, а контракт продлят автоматически, если у форварда будет 70% игрового времени.

8. РПЛ и РФС не рассматривают расширение лиги до 18 команд, заявил глава лиги Ашот Хачатурянц. По его словам, такого «вопроса не существует в повестке». А вот журналист Сергей Егоров утверждает, что клубы обсуждают расширение РПЛ с сезона-2023/24.

9. «Атлетико» в перенесенном матче проиграл «Леванте» (0:1), пропустив на 54-й минуте. У команды Диего Симеоне 4 поражения в 6 последних матчах, а игра с «МЮ» – через неделю.

10. Канада выиграла мужскую эстафету по шорт-треку на Олимпиаде, России не хватило 0,009 секунды (!) до бронзы.

11. Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде-2022. У нее нашли три запрещенных препарата.

12. Нападающий Александр Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечных проблем. В «Фиорентине» не знают, когда он вернется в общую группу. Пишут, что итальянцы попробуют найти Кокорину клуб в России до закрытия трансферного окна.

13. УЕФА открыл дело из-за оскорблений Путина украинскими фанатами и призывов к убийству россиян на полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу.

14. Италия выдала международный ордер на арест Робиньо. Экс-форвард «Реала» и «Милана» приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование.

15. Депутат Госдумы Олег Нилов предложил разработать закон о защите чести и достоинства спортсменов.

16. Керлинг – единственный вид спорта, в котором Россия не имеет медалей на зимних Олимпиадах. Федерацией с 2010 года руководит Дмитрий Свищев.

17. Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин, пишет New York Times.

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