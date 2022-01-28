«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Порту» Диаса за 45+15 млн евро (Гонсалу Лопеш)

Вингер «Порту» Луис Диас Маруланда переходит в «Ливерпуль», пишет португальский журналист Гонсалу Лопеш.

По данным источника, колумбиец договорился с , который заплатит не меньше, чем предлагал за игрока «Тоттенхэм».

Сумма сделки оценивается в 45 млн евро. Еще 15 млн евро предусмотрены в виде бонусов.

«Ливерпуль» узнал о предложении «Тоттенхэма», а потому ночью достиг прогресса в переговорах с португальским клубом. Сообщалось, что английский клуб хотел подписать Диаса летом, но из-за активных действий со стороны «шпор» предпочел действовать сейчас.

В этом розыгрыше чемпионата Португалии хавбек провел 18 матчей, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.