Линекер об африканских игроках: «Гармоничное разнообразие в раздевалках – важная часть английского футбола»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о голосовании за лучшего африканского футболиста в истории.

«Было сложно сократить список до десяти фамилий, как это часто бывает с подобными рейтингами.

За прошедшие годы в Премьер-лиге было немало блестящих африканских игроков, в том числе некоторые из самых больших звезд, за игрой которых мы наблюдаем сегодня.

Когда я сам был игроком, в Англии играло не так много африканских футболистов, но они все больше стали влиять на нашу игру, причем в очень положительном смысле.

Есть так много невероятных талантов, которые добились огромных успехов у нас, и, что важно, также помогли доказать, что гармоничное разнообразие в раздевалках – важная часть английского футбола.

Футбол часто и много критикуют за расизм, но сама игра, а также происходящее в раздевалках и клубах – яркий пример того, как разные люди из разных уголков мира могут интегрироваться и ладить друг с другом», – сказал Линекер.

Яя Туре, Дрогба, Салах, Обамеянг, Адебайор номинированы BBC на звание лучшего африканца в истории АПЛ