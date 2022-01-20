«Барсе» предложили подписать 2-го бомбардира Бундеслиги Шика в январе, Дибалу или Влаховича – летом

продолжает получать от агентов предложения по укреплению линии атаки.

У каталонского клуба появился вариант приобрести до закрытия зимнего трансферного окна форварда , занимающего с 18 голами второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги.

По окончании сезона «Барселоне» предложили подписать Душана Влаховича из «Фиорентины» или ( ), который в июне может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что приоритет «блауграны» – летний трансфер Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».