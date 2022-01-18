Карпин поставил Левандовского на 1-е место в голосовании The Best, Салаха – на 2-е, Бензема – на 3-е

Стало известно, как главный тренер сборной России Валерий Карпин распределил номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.
На первое место он поставил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского, который получил пять баллов.
На втором месте в списке Карпина оказался Мохамед Салах («Ливерчпуль», сборная Египта, 3 балла), на третьем – Карим Бензема («Реал», сборная Франции, 1 балл).
Левандовски – лучший игрок мира FIFA (ушел на 4 балла от Месси), для Роналду придумали спецприз. Все победители The Best
За кого голосовали Месси, Криш и Левандовски? В тройке Лео – ни Роналду, ни Роберта 🙄