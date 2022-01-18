Карпин поставил Левандовского на 1-е место в голосовании The Best, Салаха – на 2-е, Бензема – на 3-е

Теги Бавария Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Валерий Карпин Сборная Египта по футболу Роберт Левандовски Мохамед Салах The Best Футбол

Стало известно, как главный тренер сборной России Валерий Карпин распределил номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.

На первое место он поставил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского, который получил пять баллов.

На втором месте в списке Карпина оказался Мохамед Салах («Ливерчпуль», сборная Египта, 3 балла), на третьем – Карим Бензема («Реал», сборная Франции, 1 балл).

Левандовски – лучший игрок мира FIFA (ушел на 4 балла от Месси), для Роналду придумали спецприз. Все победители The Best

За кого голосовали Месси, Криш и Левандовски? В тройке Лео – ни Роналду, ни Роберта 🙄

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные