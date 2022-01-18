«Не включить Бензема в команду года – неуважение к футболу. Но ФИФА футбол заботит меньше всего». Агент Карима о сборной от FIFPro

Карим Джазири, представляющий интересы форварда , остался недоволен тем, что его клиент не был включен в команду года по версии FIFPro, представленную в ходе церемонии вручения премий The Best от ФИФА.

«Не включить Бензема в число лучших 11 игроков года – это неуважение к футболу.

Но мы и так знаем, что ФИФА футбол заботит меньше всего, причем уже давно», – написал агент.

Роналду, Месси, Левандовски, Холанд, де Брюйне, Диаш, Доннарумма – в команде года от FIFPro

Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха