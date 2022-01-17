Дейв Лиз: «Когда мы говорили, что Тутберидзе приглашает судей на ужин, на Sports.ru все писали: «Да как вы смеете?» И что? Все повторилось снова!»

Американский блогер Дейв Лиз считает, что тренер работает с судьями перед соревнованиями.

«У Тарасовой и Морозова были ошибки в обеих программах. И еще был бонус от Этери Тутберидзе на выбросе. Да, бонус от Этери – это реально. Потому что на этом выбросе было несколько ошибок.

Первая – она наклонилась вперед. Вторая, которая считается уже отдельной ошибкой – ее рука коснулась льда. За каждую ошибку должны были поставить от -1 до -2. А это уже примерно -4. То есть оценка и так уже должна быть отрицательной, так Тарасова еще и ногу поняла, потому что потеряла контроль!

Это же говорил, что Тутберидзе приглашает судей на ужин? А как было перед юниорским чемпионатом мира, когда она приглашала судей на обед? На Sports.ru все писали: «Да как вы можете такое говорить?» О, и что? Вот все и повторилось! Может, это такая тактика?

А что насчет того, что они пригласили Тэда Бартона (американского комментатора – Sports.ru) на ужин и сделали об этом пост? Еще бы после такого он не был к ним лоялен. И мы совсем не хейтеры, если что, я считаю, что это превосходная стратегия. Может, мне и не нравится эта игра, но, думаю, Этери в ней лучшая», – рассказал Лиз.

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