Дейв Лиз: «Когда мы говорили, что Тутберидзе приглашает судей на ужин, на Sports.ru все писали: «Да как вы смеете?» И что? Все повторилось снова!»

Теги Олег Васильев сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Sports.ru судьи пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Тэд Бартон Дейв Лиз Фигурное катание

Американский блогер Дейв Лиз считает, что тренер Этери Тутберидзе работает с судьями перед соревнованиями.

«У Тарасовой и Морозова были ошибки в обеих программах. И еще был бонус от Этери Тутберидзе на выбросе. Да, бонус от Этери – это реально. Потому что на этом выбросе было несколько ошибок.

Первая – она наклонилась вперед. Вторая, которая считается уже отдельной ошибкой – ее рука коснулась льда. За каждую ошибку должны были поставить от -1 до -2. А это уже примерно -4. То есть оценка и так уже должна быть отрицательной, так Тарасова еще и ногу поняла, потому что потеряла контроль!

Это же Олег Васильев говорил, что Тутберидзе приглашает судей на ужин? А как было перед юниорским чемпионатом мира, когда она приглашала судей на обед? На Sports.ru все писали: «Да как вы можете такое говорить?» О, и что? Вот все и повторилось! Может, это такая тактика?

А что насчет того, что они пригласили Тэда Бартона (американского комментатора – Sports.ru) на ужин и сделали об этом пост? Еще бы после такого он не был к ним лоялен. И мы совсем не хейтеры, если что, я считаю, что это превосходная стратегия. Может, мне и не нравится эта игра, но, думаю, Этери в ней лучшая», – рассказал Лиз.

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