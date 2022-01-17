Азар хочет уйти из «Реала» (Саша Тавольери)

Полузащитник Эден Азар хочет уйти из , утверждает бельгийский корреспондент RMC Sport Саша Тавольери.

По данным источника, на решение футболиста повлияла ситуация, случившаяся некоторое время назад.

Медицинский штаб рекомендовал Азару сделать новую операцию, но президент «Реала» настаивал на том, что без нее можно обойтись. Менеджер хотел, чтобы бельгиец чаще играл, так как считал, что это помогло бы организовать сделку по его продаже.

Не факт, что трансфер Азара из «Реала» состоится этой зимой.

В этом сезоне 31-летний вингер провел 16 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.