Ракицкий готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Зените». Сейчас он получает 2,5 млн евро в год

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий готов пойти на снижение зарплаты, чтобы подписать новый контракт с клубом, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По нынешнему соглашению украинец получает около 2,5 миллионов евро в год.

«Зенит» пока не начал переговоры по новому контракту с игроком, срок нынешнего контракта которого истекает летом. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 32-летнего футболиста можно изучить здесь.

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