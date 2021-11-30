Тони о «Юве»: «Роналду не хватает. Он гарантировал много голов и брал на себя огромную ответственность»

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони высказался о том, как уход в повлиял на игру .

Сейчас туринский клуб делит 6-е место в таблице Серии А с «Ромой».

«Роналду не хватает, другого объяснения нет. Португальский чемпион гарантировал большое количество голов, он брал на себя огромную ответственность.

«Юве» не купил топ-игроков, когда Роналду ушел, а оставшиеся футболисты провалились и не смогли компенсировать его отсутствие ни с точки зрения числа забитых голов, ни с точки зрения ответственности. Они не выступают лучше, чем в прошлом году», – сказал Тони.

Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В 134 матчах за клуб он забил 101 гол.

Полную статистику 36-летнего форварда можно изучить здесь.