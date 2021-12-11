Джикия об удалениях Кофрие: «Это очень плохо. Мы общаемся, объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об удалении своего партнера Максимилиано Кофрие в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:3).
– Кофрие снова удалился. Как оценишь эпизод? У него уже три удаления за столь короткий период. Ты, как капитан и партнер по обороне, общаешься с ним персонально?
– Это очень плохо. Мы, безусловно, общаемся, общались и после «Наполи», первой игры, где он был удален.
Объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат, чем тот, где он был. У нас, как мы сегодня видели, могут красную дать.
Он пропустит дерби с ЦСКА, которое будет очень важной игрой после зимнего перерыва. Но это уже случилось, это факт, – сказал Джикия.
Красная карточка в этой игре стала третьей для бельгийца за время выступлений в «Спартаке» – две он получил в рамках РПЛ, еще одну – в Лиге Европы.