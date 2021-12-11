Джикия об удалениях Кофрие: «Это очень плохо. Мы общаемся, объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат»

Защитник высказался об удалении своего партнера в матче 18-го тура РПЛ против (0:3).

– Кофрие снова удалился. Как оценишь эпизод? У него уже три удаления за столь короткий период. Ты, как капитан и партнер по обороне, общаешься с ним персонально?

– Это очень плохо. Мы, безусловно, общаемся, общались и после «Наполи», первой игры, где он был удален.

Объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат, чем тот, где он был. У нас, как мы сегодня видели, могут красную дать.

Он пропустит дерби с ЦСКА, которое будет очень важной игрой после зимнего перерыва. Но это уже случилось, это факт, – сказал Джикия.

Красная карточка в этой игре стала третьей для бельгийца за время выступлений в «Спартаке» – две он получил в рамках , еще одну – в Лиге Европы.