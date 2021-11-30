Азмун не забил в 5 матчах РПЛ подряд. Серия хуже этой была у него лишь раз в «Зените»

сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

Нападающий питерской команды провел на поле весь второй тайм, выйдя на замену после перерыва.

Однако забить иранскому форварду не удалось, что увеличило его безголевую серию в РПЛ до пяти матчей подряд.

Лишь однажды у него была более длительная подобная серия в чемпионате России после перехода в «Зенит» – 7 матчей в августе-сентябре 2019 года.

Подробную статистику Азмуна, который в прошлый раз забивал в в ворота «Спартака» 24 октября, можно посмотреть здесь.