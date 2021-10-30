Семак одержал 90 побед в 150 матчах во главе «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Павел Садырин рекорды Юрий Морозов Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:0) на выезде в матче 16-го тура РПЛ.

Эта победа стала 90-й для Сергея Семака в 150 играх в качестве главного тренера петербургской команды.

Прежде такого количества побед добивались лишь трое главных тренеров. Каждому из них для этого потребовалось больше матчей – Лучано Спаллетти – 156, Павлу Садырину – 192, а Юрию Морозову – 261.

Таким образом, Семак стал клубным рекордсменом по этому показателю.

ЦСКА напряг «Зенит» прессингом (новые роли – у Дзагоева и Мухина), но создал моменты только после забросов на Заболотного

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные