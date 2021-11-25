Букмекерская компания Фонбет отметит знаменательную дату для всех болельщиков ПФК ЦСКА. 21 ноября бессменный вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев сыграл свой 500-й матч в истории РПЛ и 800-й – за ПФК ЦСКА. В игре против «Химок» Игорь сохранил ворота сухими.

В честь нового рекорда Игоря Акинфеева Фонбет проводит акцию «Отбей пенальти». В игре от Фонбет вам предстоит выступить в роли Игоря и отбить пять одиннадцатиметровых ударов. Чем больше отраженных пенальти, тем выше бонус!

Один из самых известных отраженных пенальти в карьере Игоря – «нога бога» в матче ЧМ-2018, когда Акинфеев ногой отбил удар Яго Аспаса в серии пенальти против сборной Испании и вывел сборную России в 1/4 финала.

Участвуйте в акции от Фонбет, проявите ловкость и интуицию и получите свой приз!