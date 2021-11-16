Россия без гимна и под названием ROC на Играх в Пекине, свод принципов МОК о трансгендерах, Рублев проиграл Джоковичу, рост трат «МЮ» после прихода Роналду и другие новости

1. Олимпийская сборная России на Играх-2022 выступит под аббревиатурой ROC. Вместо гимна будет звучать концерт Чайковского.

2. В КХЛ ЦСКА проиграл «Динамо» (2:3 Б). Шипачев стал лучшим снайпером в истории бело-голубых, забив 78-й гол за клуб. СКА уступил «Локомотиву» (1:3) и продлил серию поражений до 4 матчей, «Трактор» победил «Сибирь» (3:2 Б), «Автомобилист» проиграл 6-й из 8 последних матчей – «Нефтехимику» (3:4). Другие результаты дня – здесь.

3. НХЛ. «Вашингтон» играет с «Лос-Анджелесом», «Ванкувер» принимает «Колорадо», «Сиэтл» – «Чикаго».

4. В четвертый день итогового турнира ATP Рублев уступил Джоковичу, благодаря чему серб досрочно вышел в полуфинал. В другом матче Рууд победил Норри.

У женщин в финале итогового турнира WTA Мугуруса взяла верх над Контавейт.

5. Международный олимпийский комитет выпустил свод советов по вопросу трансгендеров в спорте. В манифест вошли 10 принципов, которые должны учитывать международные федерации, например, инклюзивность, отсутствие дискриминации и право на приватность. Подробнее о своде принципов можно почитать здесь.

6. Месси признан лучшим футболистом года по версии читателей Goal.com, Роналду – 2-й, Левандовски – 3-й.

7. «Манчестер Юнайтед» тратит на зарплаты 422 млн евро в год. С приходом Роналду, Санчо и Варана сумма выросла на 23,1%.

8. Вратарь «Челси» Эдуар Менди остался очень недоволен тем, что его фото используют в новостях о защитнике «Манчестер Сити» Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании. Эдуар посетовал, что «и во Франции, и в Англии у некоторых темнокожих нет ни имени, ни лица». Коллегу поддержал защитник «Реала» Ферлан Менди (его фото тоже ошибочно вставляли в новости о Бенжамене): «Вы все-таки начнете нас уважать! Нравится вам это или нет!»

9. Китайский госканал CGTN опубликовал письмо от имени теннисистки Шуай Пэн, которая пропала после того, как обвинила бывшего вице-премьера Китая в принуждении к сексу. В письме говорится, что обвинения в сексуальном насилии ложные, а девушка в безопасности. Глава WTA усомнился в том, что девушка лично написала все это.

10. НБА. «Милуоки» обыграл «Лейкерс», «Финикс» встречается с «Далласом». Другие результаты – здесь.

11. Спортивный арбитражный суд подтвердил, что Евгений Кузнецов не подавал запрос о сокращении дисквалификации за употребление кокаина. Нападающий «Вашингтона» не оспаривал наказание, так как в случае отказа срок могли увеличить.

12. Кокорин не изменяет себе: нападающий «Фиорентины» до сих пор не восстановился от травмы и может пропустить матч с «Миланом». Несмотря на то, что Александр почти не играет, «фиалки» не планируют расторгать с ним контракт.

13. Трансферные новости. «Лион» постарается подписать Азмуна. Зидан сообщил боссам «МЮ», что пока не готов к работе в АПЛ, он хочет отдохнуть до лета. При этом «Юнайтед» интересны Луис Энрике и тен Хаг, но приоритет – Роджерс. «Барселона» не сможет регистрировать новичков зимой, если никого не продаст. Влахович предварительно согласовал с «Юве» летний переход. Контракт на 5 лет, зарплата – 6 млн евро в год.

14. МОК рассматривает предложение ИИХФ о включении хоккея 3 на 3 в программу ОИ. Это может произойти в 2030 году.

15. Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии перед матчем отбора ЧМ-2022. Алжирцы вызвали экзорциста, чтобы снять заклятие.

16. Совет директоров ЦСКА остался не удовлетворен планами клуба на зимнее трансферное окно. Из-за этого было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете, хотя совет директоров изначально был готов увеличить инвестиции в команду.

17. Евролига. УНИКС разгромил «Милан», 25 очков Лойда помогли «Зениту» обыграть «Альбу», ЦСКА уступил «Барселоне» и другие результаты.

18. Сборная Дании для борьбы за права человека примет ряд мер на ЧМ-2022. Среди них – лозунги вместо лого спонсоров на тренировочной форме.

19. Тим Цзю победил Такеши Инуэ единогласным решением судей. Благодаря этому сын Константина Цзю взял титулы WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе.

Цитаты дня.

«Могут в жопу палку засунуть или трусы с тебя снимают и петуха зовут – #### по лбу водить». Отсидевший футболист Ильин о колонии

Авербух о программе Медведевой на «Ледниковом периоде»: «Женя пришла ко мне с идеей, сказала: «Я вижу себя олицетворением хейтерства»

Зеленский о выходе Украины в стыки: «Будем неистово поддерживать сборную и сорвем глотку, когда им удастся попасть на ЧМ»

Яннис Адетокумбо: «Нас, людей, которые обращаются к спортивным психологам, называют «слабыми»

Ирина Казакевич: «Кудряшов считается злодеем № 1 в нашей стране. Все забывают о человечности, что мы все люди и нам свойственно ошибаться»

Вик Уайлд о вакцинации перед Пекином-2022: «Кто такой Китай, чтобы говорить, что мне делать с моим телом?»

«Задавайте вопросы и мы поехали, ###. Комментарий? Нужно забивать свою, ###, кучу моментов, #####». Юран после 1:3 с «Краснодаром-2»