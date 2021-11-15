«Обвинения в сексуальном насилии – ложные. Я не пропала и не нахожусь в опасности». Китайский госканал CGTN опубликовал письмо от Шуай Пэн

Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое якобы отправила главе WTA Стиву Саймону. Теннисистка пропала после того, как обвинила бывшего вице-премьера Китая в принуждении к сексу.

«Всем здравствуйте, это Пэн Шуай.

Что касается последних новостей на официальном сайте WTA, они не были заверены мною и были выпущены без моего согласия. Новости в этом сообщении – включая обвинения в сексуальном насилии – ложные. Я не пропала и не нахожусь в опасности. Просто отдыхаю дома, все в порядке. Спасибо за заботу.

Если WTA будет публиковать новости обо мне, пожалуйста, заверяйте их и выпускайте с моего согласия. Как профессиональная теннисистка благодарю вас за понимание. Надеюсь вместе с вами продвигать китайский теннис, если в будущем будет такая возможность. Надеюсь, китайский теннис будет становиться лучше и лучше.

Еще раз – благодарю за понимание».

Чемпионка «Уимблдона» из Китая обвинила важного члена партии в принуждении к сексу. Теперь никто не знает, где она, а WTA грозится уйти из страны

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