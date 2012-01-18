Экс-игрок «Зенита» Кожанов о казино: «80 миллионов рублей занес за все время. За вечер миллиона два проигрывал – самое большое»

Бывший нападающий рассказал, сколько денег проиграл в казино.

– Какая у вас была максимальная зарплата в футболе?

– Больше всего получал в «Ростове» (в 2008 году – прим. Sports.ru) – 20 тысяч евро в месяц.

Летом курс подскочил, в месяц в рублях выходило 700-800 тысяч. Плюс премиальные: порядка 150 тысяч рублей за игру – а побеждали мы часто.

– Самая бесполезная покупка?

– Две сумки Louis Vuitton. Покупал их за две тысячи долларов: сумка для ноутбука и поясная.

– Вы сказали про прежний образ жизни, из-за которого остались без денег. Можно поподробнее?

– Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать. Лет семь-восемь назад завязал.

– Сколько туда занесли?

– 80 миллионов рублей за все время, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал – это самое большое.

– А выигрывали?

– Бывало. Я-то думал, вы другой вопрос зададите.

– Какой?

– «Ты вообще нормальный?» На самом деле в Питере меня называли очень удачливым. Джекпоты ловил в игровых автоматах – по миллиону, полтора. Один раз – порядка трех миллионов за ночь.

Но это казино: сегодня выиграл, а завтра проиграл в два раза больше. Я реально подсел. Когда отдыхал, не хватало азарта. Искал его в казино.

Я азартный. Недавно с друзьями сидели смотрели какой-то финал, поспорили, кто выиграет по пенальти. Эмоции! В нарды с другом играю.

– Как жена и родители реагировали на досуг в казино?

– Отговаривали, но я не слушал. Деньги были у меня – и проигрывал их я. Почти все там оставлял. Еще ставками баловался. На футбол, на хоккей.

– Игрокам же запрещено.

– Через друзей ставил. Какой-то матч в Европе, например. На свои игры – конечно же, нет.

– Как удалось завязать с казино?

– Ситуация заставила. В питерском «Динамо», куда я попал из Хабаровска, получал мало. Уходило на дочку, на себя. Оставалось по мелочи, в казино не походишь.

– Сейчас вообще не срываетесь?

– Вообще. Все свободные деньги инвестирую. Познакомился в прошлом году с акциями.

– Не «Финико» и прочие пирамиды?

– Нет. Акции гигантов: Apple, Amazon, Google. Только американские, – сказал Кожанов.

Кожанов – воспитанник «Зенита», он был в системе клуба с 2003 по 2009 год.