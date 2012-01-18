Экс-игрок «Зенита» Кожанов о казино: «80 миллионов рублей занес за все время. За вечер миллиона два проигрывал – самое большое»

Бывший нападающий «Зенита» Олег Кожанов рассказал, сколько денег проиграл в казино.
– Какая у вас была максимальная зарплата в футболе?
– Больше всего получал в «Ростове» (в 2008 году – прим. Sports.ru) – 20 тысяч евро в месяц.
Летом курс подскочил, в месяц в рублях выходило 700-800 тысяч. Плюс премиальные: порядка 150 тысяч рублей за игру – а побеждали мы часто.
– Самая бесполезная покупка?
– Две сумки Louis Vuitton. Покупал их за две тысячи долларов: сумка для ноутбука и поясная.
– Вы сказали про прежний образ жизни, из-за которого остались без денег. Можно поподробнее?
– Меня в «Зените» Владимир Быстров как-то привел в казино. Поиграл с ним, потом без него. Ну и начал все спускать. Лет семь-восемь назад завязал.
– Сколько туда занесли?
– 80 миллионов рублей за все время, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал – это самое большое.
– А выигрывали?
– Бывало. Я-то думал, вы другой вопрос зададите.
– Какой?
– «Ты вообще нормальный?» На самом деле в Питере меня называли очень удачливым. Джекпоты ловил в игровых автоматах – по миллиону, полтора. Один раз – порядка трех миллионов за ночь.
Но это казино: сегодня выиграл, а завтра проиграл в два раза больше. Я реально подсел. Когда отдыхал, не хватало азарта. Искал его в казино.
Я азартный. Недавно с друзьями сидели смотрели какой-то финал, поспорили, кто выиграет по пенальти. Эмоции! В нарды с другом играю.
– Как жена и родители реагировали на досуг в казино?
– Отговаривали, но я не слушал. Деньги были у меня – и проигрывал их я. Почти все там оставлял. Еще ставками баловался. На футбол, на хоккей.
– Игрокам же запрещено.
– Через друзей ставил. Какой-то матч в Европе, например. На свои игры – конечно же, нет.
– Как удалось завязать с казино?
– Ситуация заставила. В питерском «Динамо», куда я попал из Хабаровска, получал мало. Уходило на дочку, на себя. Оставалось по мелочи, в казино не походишь.
– Сейчас вообще не срываетесь?
– Вообще. Все свободные деньги инвестирую. Познакомился в прошлом году с акциями.
– Не «Финико» и прочие пирамиды?
– Нет. Акции гигантов: Apple, Amazon, Google. Только американские, – сказал Кожанов.
Кожанов – воспитанник «Зенита», он был в системе клуба с 2003 по 2009 год.