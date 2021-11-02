Россия идет 10-й в таблице коэффициентов УЕФА, Украина не приблизилась

В четверг «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, а «Локомотив» поделил очки с «Галатасараем» (1:1).
Благодаря этим результатам Россия остается на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.
В активе России 32,082 балла. Отставание от идущей на 9-й строчке Шотландии (32,700) составляет 0,618 балла. Отрыв от Украины (31,400), располагающейся на 11-й позиции, равен 0,682 балла.
Во вторник «Зенит» уступил «Ювентусу (2:4) в 4-м туре Лиги чемпионов.
У Украины «Заря» победила софийский ЦСКА (2:0) в Лиге конференций. «Шахтер» и киевское «Динамо» проиграли в ЛЧ «Реалу» (1:2) и «Барселоне» (0:1) соответственно. Отставание Украины от России не изменилось.