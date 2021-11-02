Россия идет 10-й в таблице коэффициентов УЕФА, Украина не приблизилась

В четверг сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа , а поделил очки с «Галатасараем» (1:1).

Благодаря этим результатам Россия остается на 10-м месте в таблице коэффициентов .

В активе России 32,082 балла. Отставание от идущей на 9-й строчке Шотландии (32,700) составляет 0,618 балла. Отрыв от (31,400), располагающейся на 11-й позиции, равен 0,682 балла.

Во вторник уступил «Ювентусу (2:4) в 4-м туре Лиги чемпионов.

У Украины победила софийский ЦСКА (2:0) в Лиге конференций. и киевское проиграли в ЛЧ «Реалу» (1:2) и «Барселоне» (0:1) соответственно. Отставание Украины от России не изменилось.