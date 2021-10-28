«У «Спартака» нет игроков как в «Зените», состав соответствует второй половине таблицы РПЛ». Экс-гендиректор красно-белых Первак о команде

Бывший генеральный директор «Спартака» озвучил мнение о кризисе в клубе.

«Какие можно давать советы , когда их никто не слушает? Если бы дал внятному руководителю возможность самостоятельно поработать, все сделать… На это надо года два, и ситуация изменилась бы.

Просто, думаю, внутри команды нет порядка, взаимодействия, слаженного ансамбля. И футболистов таких, как в , тоже нет. Состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ, где клуб и находится.

После моего ухода, за годы, что Федун единолично руководит клубом, он ничего интересного для меня как менеджера не показал. Но оценивать его действия не могу, потому что я не там.

Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы как минимум ни с кем не общался, чтобы разобраться в происходящем в клубе», – сказал Первак.

«Спартак» в 13 турах набрал 18 очков и занимает 9-е место в таблице.