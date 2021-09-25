Орлов о Дзюбе: «Может, зимой «Зениту» надо искать нового форварда. Скорости у Артема уже не те»

Журналист Геннадий Орлов высказался о форварде .

– От Дзюбы было, конечно, очень мало помощи в атаке. Он молодец – хорошо играл на угловых у своих ворот. Но этого мало для Дзюбы, он центральный нападающий.

И когда вышел Азмун, сразу стало понятно, что нужен скоростной форвард. И я думаю, что это уже ближайшее будущее «Зенита».

– Ближайшее будущее – без Дзюбы, вы имеете в виду?

– Думаю, что да. В этом сезоне Дзюба еще поможет «Зениту», но клубу нужен очень быстрый форвард. У Артема скорости уже не те.

– Мы видели, как защитник накрыл Дзюбу, хотя у Артема было несколько метров в запасе.

– У Дзюбы старая слава. Помните, тренер Словении перед матчем сказал: «Как хорошо, что в составе россиян нет Дзюбы. Мы так его боялись». Его бэкграунд еще напоминает о себе, но только в печати и разговорах. А на футбольном поле – увы, не получилось.

Одна из проблем «Зенита» сейчас. Может, зимой уже надо искать какого-то нападающего, – сказал Орлов.

Статистику 33-летнего Дзюбы можно изучить здесь.