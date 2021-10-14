Жозе Моуринью: «Судья сказал мне, что при пенальти у атакующей команды нет преимущества. Спорить после этого уже не хотелось»

Главный тренер «Ромы» после игры с (0:1) высказался об эпизоде с пенальти в ворота туринцев.

В конце первого тайма голкипер «Юве» сбил в штрафной . Судья Даниэле Орсато сразу свистнул, зафиксировав фол. Тем не менее мяч от Мхитаряна отскочил к форварду римлян , который отправил его в сетку.

После того, как видеоассистент проверил эпизод на предмет нахождения Мхитаряна вне игры, исполнил пенальти, реализовать который не сумел.

«Резервный судья сказал мне, что при пенальти у атакующей команды нет преимущества [для того, чтобы доиграть эпизод]. Спорить после этого уже не хотелось.

Не хочу давать оценку арбитру. Орсато объяснил мне, что при пенальти преимущества [у атакующей команды] нет. Не буду отвечать и предоставлю возможность сделать это (главе судейского комитета Серии А – Прим. Sports.ru) и экспертам», – сказал Моуринью.

Следует отметить, что, согласно правилам, опубликованным Международным советом футбольных ассоциаций, преимущество не следует предоставлять в ситуациях, связанных с серьезными нарушениями правил, агрессивным поведением или вторым предупреждением, за исключением случая, когда есть явная возможность забить гол.