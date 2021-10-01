Джикия о селекционерах: «В 16-17 лет меня никогда не отмечали. Был обычным, средним игроком»

Защитник и сборной России Георгий Джикия рассказал о своей футбольной юности.

«Когда мне было 16-17 лет, а это выпускной год для всех молодых футболистов, то приезжали селекционеры и смотрели на всех. Они отмечали ребят, и я никогда не входил в этот список.

То есть я был обычным, среднестатистическим игроком, который просто был в команде. Со временем так получилось, что я стал единственным игроком, который заиграл на высоком уровне.

А остальные, которые считались более талантливыми, более сильными, к сожалению, не смогли себя до конца раскрыть», – сказал Джикия в «ДНК-шоу», которое выходит на видеосервисе PREMIER.