Тарасову вручили приз «Гений августа» в ФНЛ за фразу о «беременном малыше»

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Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов выиграл в номинации «Гений августа» в Олимп-ФНЛ.

34-летний хавбек получил в подарок футболку ФК ВГИК и обучающие книги для будущих отцов.

Напомним, Тарасов, забивший на 64-й минуте матча с «Акроном» (1:1), после гола засунул мяч под футболку, посвятив гол ожидающей ребенка жене.

После игры хавбек заявил, что посвятил гол «своей жене и будущему беременному малышу». 

​​«Рад, что таким интервью я порадовал большое количество людей», – прокомментировал Тарасов свои награды.

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