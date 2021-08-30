Тарасову вручили приз «Гений августа» в ФНЛ за фразу о «беременном малыше»

Полузащитник выиграл в номинации «Гений августа» в .

34-летний хавбек получил в подарок футболку ФК ВГИК и обучающие книги для будущих отцов.

Напомним, Тарасов, забивший на 64-й минуте матча с «Акроном» (1:1), после гола засунул мяч под футболку, посвятив гол ожидающей ребенка жене.

После игры хавбек заявил, что посвятил гол «своей жене и будущему беременному малышу».

​​«Рад, что таким интервью я порадовал большое количество людей», – прокомментировал Тарасов свои награды.