Леонардо: «Месси хотел остаться в «Барсе» и завершить там карьеру. Но его история с этим клубом закончилась»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскрыл некоторые детали перехода Лионеля Месси в клуб.
«Не могу скрывать, что мы общались, но это происходило, когда наступил январь. До конца его контракта с «Барселоной» оставалось менее 6 месяцев. Мы не выходили с Месси на связь до января 2021 года.
Я думаю, Лео хотел остаться в «Барсе». Честно говоря, он был уверен, что не хочет менять клуб, и говорил, что хочет завершить в «Барселоне» карьеру.
Но история Месси в «Барселоне» закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в футболке «ПСЖ» – невероятно. Очень приятное чувство», – сказал Леонардо в интервью Canal Plus.